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 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

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Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай

 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

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13:52   18 Октября 2018
Россия

Страшно ходить по улицам: Мотузная за сутки поменяла мнение об Украине

Страшно ходить по улицам: Мотузная за сутки поменяла мнение об Украине

Обвиняемая в России в экстремизме и оскорблении чувств верующих Мария Мотузная из Барнаула покинула страну, но быстро разочаровалась.

В среду, 17 октября студентка, проходящая по резонансному делу о картинках «ВКонтакте», написала на своей странице в Twitter, что находится в украинской столице. 

Вскоре адвокат девушки Алексей Бушмаков в беседе со СМИ подтвердил, что она уехала на Украину. Кроме того, юрист отметил, что теперь девушка собирается просить в Киеве политическое убежище. Сама Мотузная опровергает эту информацию.

Однако буквально спустя сутки мнение россиянки о столице Украины претерпело серьезные изменения. Сначала она травила шутки в своем микроблоге о разнице двух государств относительно политических свобод.

Но на следующий день девушка столкнулась с реалиями сегодняшней Украины. Она отметила, как распространены в этой стране стереотипы о России и враждебный настрой к населению соседней страны.

Девушка также заявила, что теперь ей страшнее ходить по улицам Киева, чем по России.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #украина #мотузная

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