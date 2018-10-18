Страшно ходить по улицам: Мотузная за сутки поменяла мнение об Украине

Обвиняемая в России в экстремизме и оскорблении чувств верующих Мария Мотузная из Барнаула покинула страну, но быстро разочаровалась.

В среду, 17 октября студентка, проходящая по резонансному делу о картинках «ВКонтакте», написала на своей странице в Twitter, что находится в украинской столице.

Первое, что я увидела в Киеве Всем спасибо, Россия, прощай) pic.twitter.com/K7FTJyBL3H — Frolová (@La72La) October 17, 2018

Вскоре адвокат девушки Алексей Бушмаков в беседе со СМИ подтвердил, что она уехала на Украину. Кроме того, юрист отметил, что теперь девушка собирается просить в Киеве политическое убежище. Сама Мотузная опровергает эту информацию.

Однако буквально спустя сутки мнение россиянки о столице Украины претерпело серьезные изменения. Сначала она травила шутки в своем микроблоге о разнице двух государств относительно политических свобод.

Спросила сейчас: - а у вас есть что-нибудь такое, чего нет в России? (Про еду) - чего...хммм..не знаю...демократии? — Frolová (@La72La) October 17, 2018

Но на следующий день девушка столкнулась с реалиями сегодняшней Украины. Она отметила, как распространены в этой стране стереотипы о России и враждебный настрой к населению соседней страны.

Проснулась, включила телефон. Читаю реплаи...откуда столько ненависти? И главное, за что? Простите, конечно, но не все русские кричат вместо «доброе утро» «крымнаш» и молятся на Путина! Теперь по улицам Киева ходить страшнее, чем по России Ну спасибо ???????????? — Frolová (@La72La) October 18, 2018

Девушка также заявила, что теперь ей страшнее ходить по улицам Киева, чем по России.