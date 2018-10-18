Заявление ГД об обострении ситуации на Украине носит предупреждающий характер
Государственная дума в четверг, 18 октября, единогласно приняла заявление не только об обострении ситуации на Украине, но и нарастании военной угрозы со стороны киевских властей в Донбассе.
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин подчеркнул, что документ носит предупреждающий характер для тех, кто включился в борьбу с российской стороной. По его словам, РФ «превращают в плацдарм интриг».
#Заседание: Государственная Дума единогласно приняла заявление об обострении ситуации на Украине и нарастании военной угрозы со стороны киевских властей в зоне конфликта в Донбассе pic.twitter.com/NrwwC6swu5— Государственная Дума (@dumagovru) 18 октября 2018 г.
«Мы наблюдали неонацистское шествие», — сказал Затулин.
Киевские власти поощряют антироссийскую политику и изливают ненависть в адрес русского народа, добавил Константин Затулин после планерного заседания в ГД.
В ходе обсуждения заявления об обострении ситуации на Украине представители всех фракций поднимали вопрос упрощения получения гражданства РФ. Как заявил Полномочный представитель Правительства Александр Синенко, инициатива может быть рассмотрена в I чтении на следующей неделе— Государственная Дума (@dumagovru) 18 октября 2018 г.