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Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

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12:42   18 Октября 2018
Россия

Заявление ГД об обострении ситуации на Украине носит предупреждающий характер

Заявление ГД об обострении ситуации на Украине носит предупреждающий характер

Государственная дума в четверг, 18 октября, единогласно приняла заявление не только об обострении ситуации на Украине, но и нарастании военной угрозы со стороны киевских властей в Донбассе.

Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин подчеркнул, что документ носит предупреждающий характер для тех, кто включился в борьбу с российской стороной. По его словам, РФ «превращают в плацдарм интриг».

 

«Мы наблюдали неонацистское шествие», — сказал Затулин.

Киевские власти поощряют антироссийскую политику и изливают ненависть в адрес русского народа, добавил  Константин Затулин после планерного заседания в ГД. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #гд #обострение

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