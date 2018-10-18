Заявление ГД об обострении ситуации на Украине носит предупреждающий характер

Государственная дума в четверг, 18 октября, единогласно приняла заявление не только об обострении ситуации на Украине, но и нарастании военной угрозы со стороны киевских властей в Донбассе.

Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин подчеркнул, что документ носит предупреждающий характер для тех, кто включился в борьбу с российской стороной. По его словам, РФ «превращают в плацдарм интриг».

#Заседание: Государственная Дума единогласно приняла заявление об обострении ситуации на Украине и нарастании военной угрозы со стороны киевских властей в зоне конфликта в Донбассе pic.twitter.com/NrwwC6swu5 — Государственная Дума (@dumagovru) 18 октября 2018 г.

«Мы наблюдали неонацистское шествие», — сказал Затулин.

Киевские власти поощряют антироссийскую политику и изливают ненависть в адрес русского народа, добавил Константин Затулин после планерного заседания в ГД.