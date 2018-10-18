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Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ
Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай

 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс
Посол: Несоответствие стандартов мешает экспорту из Украины в ЕС

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13:10   18 Октября 2018
Весь мир

Норвежский суд не продлил арест Бочкарева

Норвежский суд не продлил арест Бочкарева

Верховный суд Норвегии не продлил арест сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, которого задержали в аэропорту Осло «Гардермуэн» в пятницу, 21 сентября, по подозрению в незаконном сборе информации.

По информации норвежской телерадиокомпании NRK, арест Бочкарева продлевали до 18 октября. Слушания по поводу ареста прошли в Верховном суде Норвегии в Осло в четверг, 18 октября. Если норвежская полиция обжалует решение, тогда российского чиновника оставят под стражей до принятия решения апелляционным судом.

Бочкарев поучаствовал в международной конференции в парламенте Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации. Российское посольство в Норвегии назвало задержание Бочкарева надуманным и необоснованным. Министерство иностранных дел РФ считает, что Бочкарева арестовали в аэропорту Осло «по фальшивому обвинению».

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Автор: Анатолий Кубарев
#суд #норвегия #рест #бочкарев

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