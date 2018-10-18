Норвежский суд не продлил арест Бочкарева
Верховный суд Норвегии не продлил арест сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, которого задержали в аэропорту Осло «Гардермуэн» в пятницу, 21 сентября, по подозрению в незаконном сборе информации.
По информации норвежской телерадиокомпании NRK, арест Бочкарева продлевали до 18 октября. Слушания по поводу ареста прошли в Верховном суде Норвегии в Осло в четверг, 18 октября. Если норвежская полиция обжалует решение, тогда российского чиновника оставят под стражей до принятия решения апелляционным судом.
Бочкарев поучаствовал в международной конференции в парламенте Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации. Российское посольство в Норвегии назвало задержание Бочкарева надуманным и необоснованным. Министерство иностранных дел РФ считает, что Бочкарева арестовали в аэропорту Осло «по фальшивому обвинению».
Botsjkarjov til NRK: Nå vil jeg reise hjem så fort som mulig – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet https://t.co/vzZq1oNSRI— servicern (@servicern) 18 октября 2018 г.