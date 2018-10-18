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 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ
Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай

 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс
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12:50   18 Октября 2018
Россия

Аксенов: Керченский стрелок не мог подготовиться к преступлению в одиночку

Аксенов: Керченский стрелок не мог подготовиться к преступлению в одиночку

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что преступник, виновный во взрыве в керченском колледже, не мог осуществить подготовительные мероприятия в одиночку. Он указал, что это мнение также поддерживают коллеги.

Об этом пишет РИА Новости. Аксенов напомнил, что «он на месте действовал один, это уже понятно, установлено». Однако подготовку к атаке «этот негодяй один осуществить не мог», считает крымский глава. Сейчас главной задачей стало определение сообщников преступника.

17 октября в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв. В результате инцидента погиб 21 человек, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадали 34 человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировал на статью «Убийство двух и более человек». Глава Крыма объявил трехдневный траур в связи с трагедией. Также он сообщил, что преступник покончил с собой. Им оказался 18-летний Владислав Росляков, который был студентом четвертого курса колледжа.

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Автор: Анна Манц
#взрыв #аксенов #керчь #колледж

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