Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что преступник, виновный во взрыве в керченском колледже, не мог осуществить подготовительные мероприятия в одиночку. Он указал, что это мнение также поддерживают коллеги.

Об этом пишет РИА Новости. Аксенов напомнил, что «он на месте действовал один, это уже понятно, установлено». Однако подготовку к атаке «этот негодяй один осуществить не мог», считает крымский глава. Сейчас главной задачей стало определение сообщников преступника.

17 октября в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв. В результате инцидента погиб 21 человек, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадали 34 человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировал на статью «Убийство двух и более человек». Глава Крыма объявил трехдневный траур в связи с трагедией. Также он сообщил, что преступник покончил с собой. Им оказался 18-летний Владислав Росляков, который был студентом четвертого курса колледжа.