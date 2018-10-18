Статус столицы ДФО требует возведения во Владивостоке дополнительных соцобъектов — Кожемяко

Временно исполняющий обязанности главы Приморья Олег Кожемяко заявил, что получение Владивостоком статуса столицы ДФО потребует строительства многих социальных объектов. Такое заявление он сделал на совещании во Владивостоке.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал не разделает предложение врио губернатора соседнего Приморского края. Согласно указу российского президента Владимира Путина от 13 мая 2000 года, столицей ДФО является Хабаровск.

По словам Кожемяко, такой шаг обеспечит карьерный рост для молодежи, а также сформирует приморский управленческий потенциал. Он уверен, что это станет импульсом развития не только для Приморья, а в регион переедут и многие дальневосточники.

Получение Владивостоком статуса столицы Дальнего Востока нужно синхронизировать «с точки зрения улучшения условий» жизни жителей региона. Кожемяко подчеркнул, что потребуется строительство большого количества объектов.

«В системе здравоохранения это более 50 объектов стационарных, порядка 149 ФАП... У нас 240 детсадов, которые требуют модернизации и ремонта. Около 24 школ необходимо построить и модернизировать.. », — считает врио главы Хабаровского края.

Кроме того, необходимо возвести более 100 спортивных объектов, а также модернизировать существующие, считает Кожемеко. И по его мнению, такая же ситуация обстоит в сфере культуры.