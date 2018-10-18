Быстрицкий: Люди еще не жили так хорошо, как сейчас

Советский и российский политолог и экономист Сергей Караганов говорит, что мир сотрясает политическое цунами, но на самом деле не все так пессимистично, заявил декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики», председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Его слова передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Быстрицкий подчеркнул, что сейчас люди в целом живут в мире. Да, существуют конфликты, но не такие, как раньше. Более того, люди живут в достатке: еды выбрасывается больше, чем съедается, одежды в избытке. Проблемой стал лишний вес, а не дистрофия.