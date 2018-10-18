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Порошенко пиарится на трагедии в Керчи, называя погибших украинцами — депутат ГД

Порошенко пиарится на трагедии в Керчи, называя погибших украинцами — депутат ГД

 Заявление ГД об обострении ситуации на Украине носит предупреждающий характер

Заявление ГД об обострении ситуации на Украине носит предупреждающий характер
Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины
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12:34   18 Октября 2018
Россия

Быстрицкий: Люди еще не жили так хорошо, как сейчас

Быстрицкий: Люди еще не жили так хорошо, как сейчас

Советский и российский политолог и экономист Сергей Караганов говорит, что мир сотрясает политическое цунами, но на самом деле не все так пессимистично, заявил декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики», председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Его слова передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Быстрицкий подчеркнул, что сейчас люди в целом живут в мире. Да, существуют конфликты, но не такие, как раньше. Более того, люди живут в достатке: еды выбрасывается больше, чем съедается, одежды в избытке. Проблемой стал лишний вес, а не дистрофия.

«Все хорошо. Но это хорошее вызывает испуг. Некоторые политики безрассудно ведут себя и переоценивают прочность мира», — подытожил он.

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Автор: Юлия Халус
#россия #общество #валдай

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