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Прокуратура Берлина начала проверку в отношении министра обороны ФРГ

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12:21   18 Октября 2018
Весь мир

Прокуратура Берлина начала проверку в отношении министра обороны ФРГ

Прокуратура Берлина начала проверку в отношении министра обороны ФРГ

Прокуратура Берлина инициировала проверку в отношении главы министерства обороны Германии Урсулы фон Дер Ляйен из-за частого привлечения консультантов на работу в ведомство. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники.

30 сентября на главу министерства подал жалобу сотрудник ведомства. В заявлении указано, что на протяжении долгого времени к работе в ведомстве привлекались консультанты, которых оформляли в качестве сотрудников. Проверка начата в связи с подозрением на фиктивную занятость, в которой работодатель не обязан предоставлять соцобеспечение. В случае подтверждения теории, работодатель ответит перед законом.

СМИ также сообщают, что проверку уже проводила федеральная счетная палата ФРГ. В документах указано, что ведомство зависит от консультантов в непрофильных сферах, например IT-модернизации. Некоторые контракты заключались без конкурса и не проверялись на предмет экономической выгодности.

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Автор: Анна Манц
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