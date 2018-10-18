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Порошенко пиарится на трагедии в Керчи, называя погибших украинцами — депутат ГД

Порошенко пиарится на трагедии в Керчи, называя погибших украинцами — депутат ГД

 Заявление ГД об обострении ситуации на Украине носит предупреждающий характер

Заявление ГД об обострении ситуации на Украине носит предупреждающий характер
Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины
Прокуратура Берлина начала проверку в отношении министра обороны ФРГ

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12:16   18 Октября 2018
Россия

Госдума приняла закон о штрафах за неуведомление об отмене митинга

Госдума приняла закон о штрафах за неуведомление об отмене митинга

Госдума в третьем чтении приняла закон об административной ответственности за нарушение требований по информированию об отказе от проведения публичного мероприятия.

Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Теперь за неуведомление организатором акции органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления об отказе от проведения мероприятия или подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения назначается штраф: для физических лиц — от пяти до 20 тысяч рублей, для должностных — от 10 до 30 тысяч, а для юрлиц — от 20 до 100 тысяч рублей.

Единоросс Дмитрий Вяткин объяснил, что административная ответственность облегчит возможность для проведения публичных мероприятий. Организаторы акций перестанут подавать заявки и занимать площадки только для того, чтобы те пустовали.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #митинг

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