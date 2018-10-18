Госдума приняла закон о штрафах за неуведомление об отмене митинга

Госдума в третьем чтении приняла закон об административной ответственности за нарушение требований по информированию об отказе от проведения публичного мероприятия.

Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Теперь за неуведомление организатором акции органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления об отказе от проведения мероприятия или подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения назначается штраф: для физических лиц — от пяти до 20 тысяч рублей, для должностных — от 10 до 30 тысяч, а для юрлиц — от 20 до 100 тысяч рублей.

Единоросс Дмитрий Вяткин объяснил, что административная ответственность облегчит возможность для проведения публичных мероприятий. Организаторы акций перестанут подавать заявки и занимать площадки только для того, чтобы те пустовали.