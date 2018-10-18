Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

Накануне парламент Украины принял закон, который вводит уголовную ответственность, если граждане «страны-агрессора» незаконно перейдут государственную границу.

Принятие документа поддержали 243 депутата Верховной рады. По закону, необходимый минимум — 226 голосов. Также законодательство Украины предусматривает штраф и арест до 15 суток.

В записке к закону поясняется, что уголовная ответственность вводится в том случае, если гражданин «государства-агрессора» пересекает границу, не имея необходимых документов или же при их наличии, но с недостоверной информацией внутри. Предполагается лишение свободы до трех лет. При повторном инциденте — от трех до пяти. При обнаружении у лица оружия — от пяти до восьми.

Закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко. После публикации в официальной прессе документ вступит в силу.