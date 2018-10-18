СКР назначил посмертную психиатрическую экспертизу керченскому стрелку

Следователи центрального аппарата СКР осмотрели место случившегося и назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу керченскому стрелку Владиславу Рослякову, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, назначили судебно-медицинские, баллистические и другие экспертизы в рамках расследования уголовного дела по факту массового убийства в Керченском политехническом колледже. Погибли 21 человек, включая Рослякова.

Светлана Петренко добавила, что обыскали съемную квартиру, где жил Росляков с матерью, изъяли предметы, значимые для расследования. Допросили директора колледжа, преподавателей и очевидцев. Следователи восстанавливают полную картину преступления, выясняют мотивы.