СКР назначил посмертную психиатрическую экспертизу керченскому стрелку
Следователи центрального аппарата СКР осмотрели место случившегося и назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу керченскому стрелку Владиславу Рослякову, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По ее словам, назначили судебно-медицинские, баллистические и другие экспертизы в рамках расследования уголовного дела по факту массового убийства в Керченском политехническом колледже. Погибли 21 человек, включая Рослякова.
Светлана Петренко добавила, что обыскали съемную квартиру, где жил Росляков с матерью, изъяли предметы, значимые для расследования. Допросили директора колледжа, преподавателей и очевидцев. Следователи восстанавливают полную картину преступления, выясняют мотивы.
Следователями СКР завершен первичный осмотр места происшествия в Керченском политехническом колледже. Все погибшие опознаны. Назначены судебно-медицинские, баллистические экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрической экспертиза Рослякову. ???? https://t.co/hJtYOx3Fuz— Следственный комитет (@sledcom_rf) 18 октября 2018 г.