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ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин
Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

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12:10   18 Октября 2018
Россия

СКР назначил посмертную психиатрическую экспертизу керченскому стрелку

СКР назначил посмертную психиатрическую экспертизу керченскому стрелку

Следователи центрального аппарата СКР осмотрели место случившегося и назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу керченскому стрелку Владиславу Рослякову, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, назначили судебно-медицинские, баллистические и другие экспертизы в рамках расследования уголовного дела по факту массового убийства в Керченском политехническом колледже. Погибли 21 человек, включая Рослякова.

Светлана Петренко добавила, что обыскали съемную квартиру, где жил Росляков с матерью, изъяли предметы, значимые для расследования.  Допросили директора колледжа, преподавателей и очевидцев. Следователи восстанавливают полную картину преступления, выясняют мотивы. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #происшествия #керчь #психиатрическая экспертиза

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