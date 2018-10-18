Госдума приняла постановление о прекращении экономической блокады Кубы

Депутаты единогласно проголосовали за принятие постановления об обращении РФ к генеральной ассамблее ООН о необходимости прекращения экономической, финансовой и торговой блокады республики Куба со стороны США.

Об этом в четверг сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Документ осуждает экономическую, финансовую и торговую блокаду, введенную США против Кубы. Россия выступает против политики односторонних санкции и признает ее одним из факторов дестабилизации политической ситуации в мире. Парламентарии призывают Вашингтон пересмотреть свою политику.

Кроме того, Москва предлагает другим государствам объединиться и предпринять практические шаги, направленные на развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с Кубой.