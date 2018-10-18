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 Госдума приняла постановление о прекращении экономической блокады Кубы

Госдума приняла постановление о прекращении экономической блокады Кубы
Аксенов: Керченский стрелок не мог в одиночку осуществить подготовку

Аксенов: Керченский стрелок не мог в одиночку осуществить подготовку

 ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин

ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин
Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины
Прокуратура Берлина начала проверку в отношении министра обороны ФРГ

Прокуратура Берлина начала проверку в отношении министра обороны ФРГ

 Госдума приняла постановление о прекращении экономической блокады Кубы

Госдума приняла постановление о прекращении экономической блокады Кубы
11:54   18 Октября 2018
Весь мир

Госдума приняла постановление о прекращении экономической блокады Кубы

Госдума приняла постановление о прекращении экономической блокады Кубы

Депутаты единогласно проголосовали за принятие постановления об обращении РФ к генеральной ассамблее ООН о необходимости прекращения экономической, финансовой и торговой блокады республики Куба со стороны США.

Об этом в четверг сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Документ осуждает экономическую, финансовую и торговую блокаду, введенную США против Кубы. Россия выступает против политики односторонних санкции и признает ее одним из факторов дестабилизации политической ситуации в мире. Парламентарии призывают Вашингтон пересмотреть свою политику.

Кроме того, Москва предлагает другим государствам объединиться и предпринять практические шаги, направленные на развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с Кубой.

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Автор: Юлия Халус
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