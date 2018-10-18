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Аксенов: Керченский стрелок не мог в одиночку осуществить подготовку

Аксенов: Керченский стрелок не мог в одиночку осуществить подготовку

 ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин

ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин
Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

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11:53   18 Октября 2018
Россия

Аксенов: Детей из семей пострадавших при ЧП в Керчи отправят в лагеря

Аксенов: Детей из семей пострадавших при ЧП в Керчи отправят в лагеря

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что помощь уже предложил «Артек» и несколько других детских лагерей.

Политик уверен, что это необходимо для снятия стресса среди несовершеннолетних. Администрация региона займется распределением и отправкой детей в лагеря.

Студент четвертого курса Владислав Росляков обстрелял учащихся и работников политехнического колледжа в Керчи. По последней информации, погиб 21 человек, более 50 пострадали. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова отметила, что большинство скончались от огнестрельных ранений.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #аксенов #керчь

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