Аксенов: Детей из семей пострадавших при ЧП в Керчи отправят в лагеря

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что помощь уже предложил «Артек» и несколько других детских лагерей.

Политик уверен, что это необходимо для снятия стресса среди несовершеннолетних. Администрация региона займется распределением и отправкой детей в лагеря.

Студент четвертого курса Владислав Росляков обстрелял учащихся и работников политехнического колледжа в Керчи. По последней информации, погиб 21 человек, более 50 пострадали. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова отметила, что большинство скончались от огнестрельных ранений.