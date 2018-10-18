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Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

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11:57   18 Октября 2018
Россия

Проезжую часть эстакадного моста в Калининграде перекроют из-за поврежденной балки

Проезжую часть эстакадного моста в Калининграде перекроют из-за поврежденной балки

В Калининграде с 18 октября перекроют 25 метров проезжей части эстакадного моста над Московским проспектом из-за поврежденной балки. Движение будет закрыто по крайней правой полосе в направлении центр.

Об этом сообщает «Русский Запад». Информацию распространила пресс-служба калининградской администрации. Повреждение было обнаружено во время планового осмотра конструкции. 17 октября специалисты «Городского дорожного строительства и ремонта» провели первичное обследование, которое сопровождалось перекрытием двух полос Московского проспекта. Они приняли решение об ограничении движения по мосту для безопасности автомобилистов и пешеходов.

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Автор: Анна Манц
#калининград #мост #дорога #ремонт

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