Проезжую часть эстакадного моста в Калининграде перекроют из-за поврежденной балки

В Калининграде с 18 октября перекроют 25 метров проезжей части эстакадного моста над Московским проспектом из-за поврежденной балки. Движение будет закрыто по крайней правой полосе в направлении центр.

Об этом сообщает «Русский Запад». Информацию распространила пресс-служба калининградской администрации. Повреждение было обнаружено во время планового осмотра конструкции. 17 октября специалисты «Городского дорожного строительства и ремонта» провели первичное обследование, которое сопровождалось перекрытием двух полос Московского проспекта. Они приняли решение об ограничении движения по мосту для безопасности автомобилистов и пешеходов.