Увеличилось число жертв взрыва в керченском колледже
Скончалась раненная девушка, которую перевозили на вертолете в Москву, сообщил источник ИА «Политика сегодня». Число жертв взрыва в керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к каждому образовательному учреждению Керчи не только направили вооруженную охрану Федеральной службы войск национальной гвардии, но и приняли «все необходимые меры по обеспечению безопасности». По его словам, семьям жертв выделять по миллиону рублей, а пострадавшим — 500 тысяч рублей.
«Все деньги перечислят максимально быстро», — подчеркнул Аксенов.
Похороны погибших в Керченском политехническом колледже состоятся 19 октября в 10:00 #Керчь #Крым #Россия— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) 18 октября 2018 г.
В ходе заседания оперативного штаба приняли решение о проведении церемонии прощания на площади Ленина в Керчи. Все желающие могут проститься с жертвами трагедии в Керченском политехническом колледже 19 октября с 10:00. #Керчь #Крым #Россия— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) 18 октября 2018 г.