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Аксенов: Керченский стрелок не мог в одиночку осуществить подготовку

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 ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин

ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин
Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

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11:49   18 Октября 2018
Россия

Увеличилось число жертв взрыва в керченском колледже

Увеличилось число жертв взрыва в керченском колледже

Скончалась раненная девушка, которую перевозили на вертолете в Москву, сообщил источник ИА «Политика сегодня». Число жертв взрыва в керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к каждому образовательному учреждению Керчи не только направили вооруженную охрану Федеральной службы войск национальной гвардии, но и приняли «все необходимые меры по обеспечению безопасности». По его словам, семьям жертв выделять по миллиону рублей, а пострадавшим — 500 тысяч рублей.

«Все деньги перечислят максимально быстро», — подчеркнул Аксенов.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #жертвы #керчь #колледж

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