Увеличилось число жертв взрыва в керченском колледже

Скончалась раненная девушка, которую перевозили на вертолете в Москву, сообщил источник ИА «Политика сегодня». Число жертв взрыва в керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к каждому образовательному учреждению Керчи не только направили вооруженную охрану Федеральной службы войск национальной гвардии, но и приняли «все необходимые меры по обеспечению безопасности». По его словам, семьям жертв выделять по миллиону рублей, а пострадавшим — 500 тысяч рублей.

«Все деньги перечислят максимально быстро», — подчеркнул Аксенов.