Шестилетний петербуржец победил в мотокроссе благодаря упорству и тренировкам

Второй этап открытого первенства Петербурга и Ленобласти по мотокроссу прошел в поселке Стеклянный. В нем участвовали спортсмены самых разных возрастов, включая дошкольников. В одной из групп победил шестилетний петербуржец.

Жителя Санкт-Петербурга Аарона Дмитриева уже считают будущим российского мотоспорта. Журналисты издания «Петербургский Дневник» поговорили с тренером юного гонщика — мастером спорта международного класса по мотоциклетному спорту и руководителем мотошколы «Ssmx» Геннадием Севостьяновым.

По словам наставника спортсмена, Ааарон выступает с четырех лет и считается одним из перспективных мотогонщиков во всей России. Большинство соперников мальчика на гонках в Стеклянном были старше его — им было по восемь или восемь с половиной лет. Тренер рассказал, что Аарон искренне рад каждой победе и имеет большое будущее.

«Если мы будем продолжать идти в таком ключе, то обязательно выйдем на международную арену! Уже скоро хотим попробовать себя на европейском уровне» — считает Геннадий Севостьянов.

На вопрос журналистов, не опасно ли участвовать в мотогонках с 4-ех летнего возраста, тренер ответил, что все зависит от опыта и профессионализма наставника.

«Если наставник знает весь процесс досконально и сам прошел через все ступени, то все будет нормально», – отмечает Геннадий Севостьянов.

Большое значение для «мотокроссеров» имеют регулярная физическая подготовка, хороший сон и даже сбалансированное питание. Залог успеха в мотокроссе — это труд, труд и еще раз труд, считает тренер. По словам мастера спорта, если работать каждый день, то результат не заставит себя ждать. Он подчеркнул, что одаренность мотогонщика играет роль, но это не главное.

«Вот, например, известный советский мотогонщик и трехкратный чемпион мира в мотокроссе Геннадий Анатольевич Моисеев не был особенно одаренным. Но зато он был ужасно трудолюбивым. Когда все смотрели телевизор, то он бегал»,– заключил тренер

Мотоциклетный спорт в России имеет довольно богатую историю. Чемпионаты по этому виду спорта проводились с 1920 года. В 1965 году россияне завоевали первый титул чемпиона мира.