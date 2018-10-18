Никонов призвал усилить контроль за интернетом и оружием после трагедии в Керчи

Произошедшее в политехническом колледже в Керчи — самая кровавая трагедия и всех, что происходили в школах, подчеркнул глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Его слова передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Парламентарий указал, что в России многое сделано по обеспечению безопасности в школах, приняты специальные законодательные меры. Тем не менее невозможно полностью защитить учебные заведения, даже с учетом самых последних технологий.

Стрельбу в керченском колледже устроил студент. Никто не мог предположить, что он сделает такое. Это вынуждает задуматься об усилении контроля в интернете, ведь многие посылы к насилию исходят именно оттуда. В сети много ресурсов, которые поддерживают экстремистское поведение. Тут нужно вводить цензуру в вопросах, связанных с безопасностью детей.

Кроме того, подчеркнул Никонов, преподавателям следует чаще общаться с учащимися, а родителям — следить за тем, что происходит в головах и гаджетах детей.

И, конечно, нужно установить более жесткий контроль за оборотом оружия и взрывчатых веществ. Депутат подчеркнул, что об этом уже шла речь в ходе встречи клуба «Валдай».

Накануне, 17 октября, студент четвертого курса политехнического колледжа в Керчи устроил стрельбу и активировал бомбу в одном из корпусов учебного заведения. В результате трагедии погибли 20 человек, еще более 50 — пострадали. Сам стрелок покончил с собой.