Скворцова: Большинство погибших в Керчи скончались от огнестрельных ран

Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что раненные при взрыве находятся в больницах.

Министр пояснила, что самодельную бомбу начинили огромным количеством мелких осколков. Большинство же погибших скончались из-за ран от огнестрельного оружия. Слова Скорцовой привели РИА Новости.

Стрельба и взрыв в политехническом колледже в Керчи произошла в среду, 17 октября. Четверокурсник Владислав Росляков расстрелял других студентов и сотрудников учебного заведения и взорвал бомбу. Погибли 20 человек, еще 50 ранены.