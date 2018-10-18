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 ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин

ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин
Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

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11:27   18 Октября 2018
Россия

Скворцова: Большинство погибших в Керчи скончались от огнестрельных ран

Скворцова: Большинство погибших в Керчи скончались от огнестрельных ран

Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что раненные при взрыве находятся в больницах.

Министр пояснила, что самодельную бомбу начинили огромным количеством мелких осколков. Большинство же погибших скончались из-за ран от огнестрельного оружия. Слова Скорцовой привели РИА Новости.

Стрельба и взрыв в политехническом колледже в Керчи произошла в среду, 17 октября. Четверокурсник Владислав Росляков расстрелял других студентов и сотрудников учебного заведения и взорвал бомбу. Погибли 20 человек, еще 50 ранены.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #керчь #скворцова

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