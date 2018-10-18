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Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

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11:34   18 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Экс-президент Армении намерен создать оппозиционную партию

Экс-президент Армении намерен создать оппозиционную партию

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил о намерении создать оппозиционную партию. После десяти лет частной жизни экс-глава возвращается в политику, однако он указал, что не собирается занимать высокие должности.

Об этом сообщает РИА Новости. Он добавил, что «принципиальны те подходы, которые надо адаптировать», а не название партии. Кочарян отметил, что он не может «отмахнуться» от политики «в силу биографии, склада характера и жизненной позиции».

Принять участие в предстоящих парламентских выборах политик не успевает, так как у него нет команды. В новой партии он видит новых, талантливых и энергичных людей. Также он указал, что «надо привлечь и из старой команды, которую ты знаешь, которая с тобой работала».

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Автор: Анна Манц
#партия #оппозиция #армения #кочарян

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