Роскосмос назвал версию о повреждении «Союза-ФГ» во время сборки слухами

Предварительные результаты работы государственной комиссии по расследованию нештатной ситуации с запуском корабля «Союз МС-10» объявят до конца недели, отреагировали в российской корпорации по космической деятельности.

В «Роскосмосе» назвали версии о повреждении ракеты «Союз-ФГ» во время сборки на космодроме Байконур слухами и домыслами, передает РИА Новости. Представитель госкорпорации подчеркнул, что до официального объявления результатов «Роскосмос» ничего не комментирует.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (@Rogozin) провел заседание Госкомиссии по расследованию нештатной ситуации, произошедшей 11 октября при запуске корабля #СоюзМС10. pic.twitter.com/wKSnwJATUv — РОСКОСМОС (@roscosmos) 17 октября 2018 г.

Неделю назад ракета-носитель «Союз-ФГ» не вывела на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции. Российский космонавт Овчинин и американский астронавт Хейг выжили благодаря спасательной капсуле. И

Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщал предварительную версию случившегося. По его словам, столкнулись блоки первой и второй ступеней «Союза-ФГ».