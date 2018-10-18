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 ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин

ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин
Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

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11:29   18 Октября 2018
Россия

Роскосмос назвал версию о повреждении «Союза-ФГ» во время сборки слухами

Роскосмос назвал версию о повреждении «Союза-ФГ» во время сборки слухами

Предварительные результаты работы государственной комиссии по расследованию нештатной ситуации с запуском корабля «Союз МС-10» объявят до конца недели, отреагировали в российской корпорации по космической деятельности.

В «Роскосмосе» назвали версии о повреждении ракеты «Союз-ФГ» во время сборки на космодроме Байконур слухами и домыслами, передает РИА Новости. Представитель госкорпорации подчеркнул, что до официального объявления результатов «Роскосмос» ничего не комментирует.

 

Неделю назад ракета-носитель «Союз-ФГ» не вывела на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции. Российский космонавт Овчинин и американский астронавт Хейг выжили благодаря спасательной капсуле. И

Исполнительный директор по пилотируемым программам  «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщал предварительную версию случившегося. По его словам, столкнулись блоки первой и второй ступеней «Союза-ФГ».

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Автор: Анатолий Кубарев
#байконур #общество #роскосмос #союз-фг

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