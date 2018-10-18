Госдума приняла постановление об обострении ситуации на Украине

Депутаты единогласно поддержали проект постановления об обострении ситуации на Украине, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Постановление, внесенное на рассмотрение Госдумы депутатами КПРФ, представляет собой своего рода акт о поддержке свободы на Украине, а также предлагает обозначить все риски и ответы на них. Документ также осуждает действия Киева в Донбассе, в частности, убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

Кроме того, в тексте говорится о попытках Украины разорвать отношения между украинским и российским народами. РФ обращает внимание на запреты русского языка в некоторых западных регионах Украины.

Депутаты предлагают Киеву остановиться. В противном случае Москва примет необходимые меры защиты.