Мы в соц.сетях:
Аксенов: Керченский стрелок не мог в одиночку осуществить подготовку

Аксенов: Керченский стрелок не мог в одиночку осуществить подготовку

 ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин

ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин
Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины
Прокуратура Берлина начала проверку в отношении министра обороны ФРГ

Прокуратура Берлина начала проверку в отношении министра обороны ФРГ

 Госдума приняла постановление о прекращении экономической блокады Кубы

Госдума приняла постановление о прекращении экономической блокады Кубы
Аксенов: Керченский стрелок не мог в одиночку осуществить подготовку

Аксенов: Керченский стрелок не мог в одиночку осуществить подготовку

 ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин

ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин
Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины
Прокуратура Берлина начала проверку в отношении министра обороны ФРГ

Прокуратура Берлина начала проверку в отношении министра обороны ФРГ

 Госдума приняла постановление о прекращении экономической блокады Кубы

Госдума приняла постановление о прекращении экономической блокады Кубы
11:23   18 Октября 2018
Россия

Госдума приняла постановление об обострении ситуации на Украине

Госдума приняла постановление об обострении ситуации на Украине

Депутаты единогласно поддержали проект постановления об обострении ситуации на Украине, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Постановление, внесенное на рассмотрение Госдумы депутатами КПРФ, представляет собой своего рода акт о поддержке свободы на Украине, а также предлагает обозначить все риски и ответы на них. Документ также осуждает действия Киева в Донбассе, в частности, убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

Кроме того, в тексте говорится о попытках Украины разорвать отношения между украинским и российским народами. РФ обращает внимание на запреты русского языка в некоторых западных регионах Украины.

Депутаты предлагают Киеву остановиться. В противном случае Москва примет необходимые меры защиты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...