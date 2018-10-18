Тяжелораненных при взрыве в Керчи транспортируют в Краснодар

Сейчас в Керчи остались только двое тяжелораненых — Ирина Васильева и Николай Грищенко.

Как сообщил корреспондент ИА «Политика сегодня», в городе ждут вертолет, на котором пострадавших транспортируют в Краснодар. Еще один борт ушел в Москву.

Часть раненых уже перевозят в Краснодар и Симферополь. В первом городе пострадавших транспортируют в краевую больницу, а во втором — в больницу им. Семашко. Несовершеннолетних раненых доставили в детскую клиническую больницу.

В результате стрельбы и взрыва в Керчи погибли 20 человек. Пострадали более 50 учеников и работников политехнического колледжа.