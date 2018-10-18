Порошенко поблагодарил украинскую делегацию в ПАСЕ за победу над РФ

Украинский лидер Петр Порошенко на встрече с членами делегации Украины в ПАСЕ поблагодарил их за работу в Брюсселе. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

«Я инициировал эту встречу для того, чтобы поблагодарить нашу парламентскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы за победу», — сказал Порошенко.

Он заявил, что Россия собиралась провести «триумфальную русскую осень или русскую весну» в Страсбурге, но сейчас в стране растеряны и не «не знают, что делать».

Напомним, украинские парламентарии на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы отказалась общаться со съемочной группой РФ и выкрикивали националистические лозунги.

Депутат Алексей Гончаренко специально надел резиновые перчатки. Когда российская телеведущая Ольга Скабеева попыталась к нему прикоснуться, он отпрянул. Глава делегации Украины Владимир Арьев закрыл перед ней дверь. Он объяснил свой поступок тем что, вход в комнату для тех, кто поддерживает «оккупацию Крыма» запрещен.

Крымский полуостров вошел в состав РФ в 2014 по итогам референдума после государственного переворота на Украине. Киев до сих пор считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией».