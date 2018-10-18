Семьям погибших в керченском колледже выплатят по миллиону рублей

Родственники погибших при инциденте в Керчи получат по миллиону рублей, пострадавших — по 500 тысяч рублей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг.

«Это средства из федерального бюджета. Они должны поступить на счета уже сегодня», — сказал Аксенов.

В среду учащийся политехнического колледжа в Керчи атаковал это же учебное заведение. Он использовал ружье и взрывное устройство. По последним данным, в результате атаки погибли 20 человек — 15 учащихся и пять работников колледжа. Ранения разной степени тяжести получили 50 человек.