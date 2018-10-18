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ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин
Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

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11:08   18 Октября 2018
Россия

Семьям погибших в керченском колледже выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в керченском колледже выплатят по миллиону рублей

Родственники погибших при инциденте в Керчи получат по миллиону рублей, пострадавших — по 500 тысяч рублей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг.

«Это средства из федерального бюджета. Они должны поступить на счета уже сегодня», — сказал Аксенов.

В среду учащийся политехнического колледжа в Керчи атаковал это же учебное заведение. Он использовал ружье и взрывное устройство. По последним данным, в результате атаки погибли 20 человек — 15 учащихся и пять работников колледжа. Ранения разной степени тяжести получили 50 человек.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чп #аксенов #керчь #колледж

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