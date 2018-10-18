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Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

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11:19   18 Октября 2018
Весь мир

МИД Украины направил ноту Сирии из-за визита делегации из Крыма

МИД Украины направил ноту Сирии из-за визита делегации из Крыма

Пресс-служба министерства иностранных дел Украины сообщила о направлении ноты протеста Сирии. Это связано с недавним переговорами сирийской стороны с делегацией из Крыма.

В сообщении указано, что «Украина решительно осуждает официальные контакты Сирийской Арабской Республики с оккупационной администрацией Крыма». МИД заявил, что такие встречи нарушают украинский государственный суверенитет и основополагающие нормы и принципы международного права. Также, по их мнению, официальные контакты с властью полуострова — вмешательство во внутренние дела страны. Ведомство указало, что данная ситуация нанесла «непоправимый вред» дипломатическим отношениям Украины и САР.

15 октября глава Республики Крым Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Сирию встретился с премьер-министром страны Имадом Хамисом и губернатором провинции Латакия Ибрагимом Худером Ал-Салемом. На следующий день крымская делегация провела встречу с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Аксенов пригласил коллег из Сирии поучаствовать в  V Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет в апреле следующего года.

Делегация из Крыма, в составе министров и депутатов Государственного Совета Республики Крым во главе с председателем Владимиром Константиновым, посетила конструктивные совещания в Дамаске. Глава Крыма выразил уверенность, что «у нас много направлений для сотрудничества как в общегосударственных масштабах, так и в региональных». По обсуждаемым вопросам создали рабочие группы и соглашения.

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Автор: Анна Манц
#украина #сирия #мид #нота

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