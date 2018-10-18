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 ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин

ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин
Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

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11:02   18 Октября 2018
Россия

Калининградская и Оренбургская области вошли в топ самых популярных курортов России

Калининградская и Оренбургская области вошли в топ самых популярных курортов России

Самыми популярными у туристов курортными регионами РФ стали Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Калининградская и Оренбургская области .

Об этом свидетельствуют данные рейтинга российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Топ подготовили по данным броней жилья отдыхающими на время от пяти ночей.

Так, в Краснодарском крае жилье бронировалось в среднем на девять с половиной ночей. На аренду жилья туристы тратили в среднем 2,4 тысячи рублей в сутки. Крымское жилье бронировали на 10 ночей и его средняя стоимость составила 2,3 тысячи рублей.

Калининградская и Оренбургская области вошли в топ самых популярных курортов России

В Ставрополье отдыхали восемь ночей (1,7 тысяча рублей), в Калининградской области — шесть ночей со средней стоимостью жилья в 2,5 тысячи рублей. В Оренбургской области арендовали жилье на пять ночей (1,8 тысяч рублей).

Самыми популярными регионами для отдыха в ближнем зарубежье стали курорты Абхазии — Гагра и Сухум. Там бронировали отдых в среднем на девять ночей.

Tvil.ru — ведущий российский сайт бронирования жилья для отдыха и путешествий.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #калиниград #туризм #оренбург #tvil

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