Опыт ВС России в Сирии охотно перенимают дружественные страны — Шойгу

Российские военные охотно делятся опытом, полученным в Сирии, с коллегами из других стран. Об этом в четверг заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главой правительства Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

Министр проинформировал монгольского премьера о том, что ранее в четверг провел встречу с военными руководителями Монголии, где рассказал о том, что Россия делает в Сирии и каким образом развиваются Вооруженные силы РФ. Там же, по словам Шойгу, был подписан план долгосрочного сотрудничества в военной сфере.

Во время официального визита в Монголию Шойгу был награжден орденом Боевого Красного Знамени — высшей государственной наградой страны. Главе российского военного ведомства орден вручил председатель Великого государственного хурала Миеэгомбын Энхболд.