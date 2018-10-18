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ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин
Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

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10:45   18 Октября 2018
Россия

Опыт ВС России в Сирии охотно перенимают дружественные страны — Шойгу

Опыт ВС России в Сирии охотно перенимают дружественные страны — Шойгу

Российские военные охотно делятся опытом, полученным в Сирии, с коллегами из других стран. Об этом в четверг заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главой правительства Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

Министр проинформировал монгольского премьера о том, что ранее в четверг провел встречу с военными руководителями Монголии, где рассказал о том, что Россия делает в Сирии и каким образом развиваются Вооруженные силы РФ. Там же, по словам Шойгу, был подписан план долгосрочного сотрудничества в военной сфере.

Во время официального визита в Монголию Шойгу был награжден орденом Боевого Красного Знамени — высшей государственной наградой страны. Главе российского военного ведомства орден вручил председатель Великого государственного хурала Миеэгомбын Энхболд.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #шойгу #политика #монголия

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