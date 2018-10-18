Жириновский предложил уволить коммуниста Калашникова

Госдума в четверг рассматривает проект постановления об обострении ситуации на Украине, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал украинскому изданию, что внесет на рассмотрение Госдумы заявление о нарастании военной угрозы со стороны Украины. Он объяснил, что создание такого акта назрело достаточно давно. Нужно продумать что-то вроде акта о поддержке свободы на Украине, а также обозначил все риски и ответы на них.

В четверг нижняя палата парламента приступила к рассмотрению проекта постановления о заявлении ГД об обострении ситуации на Украине. Документ, осуждающий действия Киева, в частности, убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, подписал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Доклад о проекте постановления зачитал член КПРФ, председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе обсуждения документа предложил уволить коммуниста. Его возмутило, что либералы ранее уже вносили подобный законопроект, но тогда их попросили его отозвать.

Жириновский указал, что поддержит законопроект. Тем не менее, подчеркнул либерал, некоторые трагедии, в том числе взрыв в Керчи, — вина Москвы. Нельзя отдавать никогда российские земли, как то произошло с Крымом в 1998 году. С точки зрения международного права это неправильно. Депутат уверен, именно такая резкая смена руководства — с российского на украинское и обратно — побудила студента политехнического колледжа напасть на сокурсников.