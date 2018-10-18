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 ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин

ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин
Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

 Россиянам грозит восемь лет тюрьмы за незаконное пересечение границы Украины

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10:40   18 Октября 2018
Россия

Панихида по жертвам стрельбы в Керчи состоится 19 октября

Панихида по жертвам стрельбы в Керчи состоится 19 октября

Глава администрации Керчи Дилявер Мельгазиев в беседе с ТАСС отметил, что мероприятие пройдет на площади Ленина.

Администрация города взяла на себя расходы по захоронению и транспортировке тел погибших. Панихида начнется в пятницу в 11 часов по местному времени.

Ученик политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков расстрелял студентов учебного заведения и взорвал бомбу. Атака произошла в среду, 17 октября. Погибли 20 человек, еще более 50 пострадали.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «убийство». По первичной информации действия Рослякова квалифицировали как «теракт».

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #керчь

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