Панихида по жертвам стрельбы в Керчи состоится 19 октября

Глава администрации Керчи Дилявер Мельгазиев в беседе с ТАСС отметил, что мероприятие пройдет на площади Ленина.

Администрация города взяла на себя расходы по захоронению и транспортировке тел погибших. Панихида начнется в пятницу в 11 часов по местному времени.

Ученик политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков расстрелял студентов учебного заведения и взорвал бомбу. Атака произошла в среду, 17 октября. Погибли 20 человек, еще более 50 пострадали.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «убийство». По первичной информации действия Рослякова квалифицировали как «теракт».