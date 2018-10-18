Сердюков: ВДВ создают формирования нового типа

Формирования воздушно-десантных войск РФ будут отличаться новыми методами и способами применения армии в актуальных условиях.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командующего ВДВ Андрея Сердюкова во время проверки подразделений отдельной Камышинской десантно-штурмовой бригады.

«Ведется поиск и апробация новых, отвечающих условиям современной войны, форм и способов применения войск», — сказал Сердюков.

По его словам, эксперимент по использованию новых воинских формировании при решении задач в качестве мобильного компонента провели на маневрах «Восток-2018». В них участвовала отдельная десантно-штурмовая бригада Ульяновска.

Сердюков рассказал, что эксперимент провели с целью подтверждения целесообразности создания войск нового типа в «условиях изменяющейся военно-политической и стратегической обстановки».

«Восток-2018» — самые масштабные учения в истории российской армии с 1981 года. Они прошли с 11 по 17 сентября. В маневрах приняли участие 300 тысяч военнослужащих, до 36 тысяч танков и других боевых машин, более тысячи вертолетов и самолетов.