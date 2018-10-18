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Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в Керчи

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в Керчи

 Российские сенаторы обсудят повышение возраста для покупки охотничьего оружия

Российские сенаторы обсудят повышение возраста для покупки охотничьего оружия
Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

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 Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике

Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике
10:15   18 Октября 2018
Россия

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в Керчи

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в Керчи

Данные опубликованы по состоянию на 4 часа утра четверга, 18 октября, отмечается в сообщении на сайте правительства Республики Крым. Погибли 20 человек.

Инцидент в Керчи произошел в среду. Студент четвертого курса Владислав Росляков открыл стрельбу по другим учащимся и взорвал бомбу в политехническом колледже. Среди 20 погибших — 15 студентов и пять работников заведения. Ранены более 50 человек из-за взрыва. Большая часть погибших скончалась от ранений от огнестрельного оружия.

Сначала полиция возбудила уголовное дело, назвав произошедшее как теракт. Позже статью сменили на «убийство двух и более лиц». Росляков покончил с собой в библиотеке.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #керч #росляков

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