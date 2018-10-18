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 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

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10:20   18 Октября 2018
Весь мир

Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

Один из подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги в генеральном консульстве в Стамбуле скончался в ДТП в Эр-Рияде, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

По информации газеты, лейтенант Мешаль Саад Эль Бостани прибыл в Турцию 2 октября вместе с группой из четырнадцати граждан Саудовской Аравии. Их подозревают в убийстве арабского журналиста. Детали ДТП пока не называются.

Джамаль Хашогги вел колонку в американской газете Washington Post, где критиковал действующую власть королевства. Он исчез в Стамбуле 2 октября после того, как зашел в генконсульство Саудовской Аравии. Ранее в турецких СМИ появились сообщения о том, что у Анкары есть аудиозапись допроса Хашогги о журналиста в здании консульства, на которой слышно, что журналиста сначала пытали, а затем убили.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия тщательно следит за расследованием дела о пропаже журналиста и одобряет общие действия Турции и Саудовской Аравии по расследованию.

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Автор: Арсений Аскольский
#саудовская аравия #журналист #весь мир #хашогги

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