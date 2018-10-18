Российские сенаторы обсудят повышение возраста для покупки охотничьего оружия

Совфед РФ после трагедии в Керчи рассмотрит вопрос о внесении изменений в законодательство, предполагающих повышение возраста, с которого можно купить охотничье ружье, рассказала сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

Ее слова в четверг передает РИА Новости.

Накануне, 17 октября, студент четвертого курса политехнического колледжа в Керчи устроил стрельбу в одном из корпусов учебного заведения. После того, как у него закончились патроны, он активировал взрывное устройство. В результате происшествия погибли 20 человек, из которых 15 — студенты. Кроме того, более 50 человек получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, которое позже переквалифицировали в дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Нападавший покончил с собой в библиотеке колледжа.

Лахова напомнила, что сенаторы рассматривают вопрос о повышении возраста, с которого можно покупать алкоголь. Но тут гораздо более серьезная тема. Ее также обсудят в Совфеде.

Она считает, что разрешение на покупку оружия следует выдавать только лицам, достигшим 23 летнего возраста. Тогда они заканчивают вузы и вступают во взрослую жизнь.

В настоящее время право на приобретение гражданского огнестрельногооружия ограниченного поражения имеют россияне старше 21 года.