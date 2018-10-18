Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике
В ходе совместных учений Украины и США «Чистое небо» погиб подполковник ВВС Сет Неринг. Об этом сообщается на портале губернатора штата Калифорния Джерри Брауна.
В сообщении отмечается:
«Подполковник Сет Джетро Неринг отдал жизнь, служа государству и нации».
Губернатор штата выразил соболезнования родным и близким летчика и распорядился приспустить флаги на здании законодательного собрания штата в память о Неринге. Американскому пилоту было 44 года. Он жил в городе Фресно, центральная Калифорния. Служил в ВВС Нацгвардии США.