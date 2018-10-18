Мы в соц.сетях:
Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в Керчи

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в Керчи

 Российские сенаторы обсудят повышение возраста для покупки охотничьего оружия

Российские сенаторы обсудят повышение возраста для покупки охотничьего оружия
Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

 Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике

Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике
Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в Керчи

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в Керчи

 Российские сенаторы обсудят повышение возраста для покупки охотничьего оружия

Российские сенаторы обсудят повышение возраста для покупки охотничьего оружия
Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

 Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике

Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике
10:03   18 Октября 2018
Весь мир

Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике

Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике

В ходе совместных учений Украины и США «Чистое небо» погиб подполковник ВВС Сет Неринг. Об этом сообщается на портале губернатора штата Калифорния Джерри Брауна.

В сообщении отмечается:

«Подполковник Сет Джетро Неринг отдал жизнь, служа государству и нации».

Губернатор штата выразил соболезнования родным и близким летчика и распорядился приспустить флаги на здании законодательного собрания штата в память о Неринге. Американскому пилоту было 44 года. Он жил в городе Фресно, центральная Калифорния. Служил в ВВС Нацгвардии США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#калифорния #общество #весь мир #су-27 #неринг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...