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Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

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 Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике

Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике
9:52   18 Октября 2018
Россия

Лавров: Государства «нормандской четверки» стали лучше понимать друг друга

Лавров: Государства «нормандской четверки» стали лучше понимать друг друга

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об этом в интервью для изданий Paris Match, Figaro и RT France.

Политик напомнил о существовании контактной группы, в рамках которой Кабмин Украины и оппозиция при поддержке ОБСЕ и РФ должны реализовать выполнение минских соглашений. Также есть «нормандская четверка», куда входят Москва, Киев, Берлин и Париж. Стороны сопровождают работу контактной группы.

Несмотря на то, что нормандского саммита не проводилось два года, в таком формате общаются министры и аналитики, пояснил Лавров. В связи с этим между странами растет взаимопонимание.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года из объявления независимости ДНР и ЛНР от Киева. Инцидент пытаются решить в «нормандском формате». Встречи проходят в Минске. С начала войны приняты три документа, направленных на деэскалацию в регионе.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #донбасс #украина #лавров #политика

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