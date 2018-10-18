Лавров: Государства «нормандской четверки» стали лучше понимать друг друга

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об этом в интервью для изданий Paris Match, Figaro и RT France.

Политик напомнил о существовании контактной группы, в рамках которой Кабмин Украины и оппозиция при поддержке ОБСЕ и РФ должны реализовать выполнение минских соглашений. Также есть «нормандская четверка», куда входят Москва, Киев, Берлин и Париж. Стороны сопровождают работу контактной группы.

Несмотря на то, что нормандского саммита не проводилось два года, в таком формате общаются министры и аналитики, пояснил Лавров. В связи с этим между странами растет взаимопонимание.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года из объявления независимости ДНР и ЛНР от Киева. Инцидент пытаются решить в «нормандском формате». Встречи проходят в Минске. С начала войны приняты три документа, направленных на деэскалацию в регионе.