Лавров: Общественность РФ и Франции пока активнее формальных структур

Москва и Париж, к сожалению, до сих пор не могут возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, выразил сожаление министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ дал интервью RT France, Paris Match и Figaro. Он оценил успех «Трианонского диалога», в рамках которого встречаются представители гражданского общества, ученые и политологи двух стран. Однако, к сожалению, активность проявляет только общественность Франции и России. Более формальные межправительственные и межпарламентские структуры не столь активны. В частности, не может восстановить работу межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Лавров указал, что данная комиссия давно не собиралась. Тем временем структура на уровне министров экономики, которая готовит ее заседание, уже возобновила контакты.