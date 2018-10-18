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Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

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9:53   18 Октября 2018
Весь мир

Лавров: Общественность РФ и Франции пока активнее формальных структур

Лавров: Общественность РФ и Франции пока активнее формальных структур

Москва и Париж, к сожалению, до сих пор не могут возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, выразил сожаление министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ дал интервью RT France, Paris Match и Figaro. Он оценил успех «Трианонского диалога», в рамках которого встречаются представители гражданского общества, ученые и политологи двух стран. Однако, к сожалению, активность проявляет только общественность Франции и России. Более формальные межправительственные и межпарламентские структуры не столь активны. В частности, не может восстановить работу межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Лавров указал, что данная комиссия давно не собиралась. Тем временем структура на уровне министров экономики, которая готовит ее заседание, уже возобновила контакты.

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Автор: Юлия Халус
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