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Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
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9:13   18 Октября 2018
Россия

«Ъ»: Основной версией аварии на «Союзе» стала ошибка при сборке

«Ъ»: Основной версией аварии на «Союзе» стала ошибка при сборке

Эксперты, расследующие инцидент, полагают, что в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты могли допустить ошибку, что и спровоцировало аварию.

Об этом в четверг пишет «Коммерсант».

Авария на ракете-носителе «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошла 11 октября, когда та стартовала на МКС с космодрома «Байконур». На борту корабля находились два космонавта — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Оба остались живы.

Большинство экспертов полагают, что причиной аварии стала ошибка, допущенная при стыковке боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур. Очевидно, при подъеме бокового блока подъемным краном было нанесено повреждение. Однако речь идет не о конструкторской ошибке и не о заводском браке. Это, скорее, эксплуатационная ошибка.

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Автор: Юлия Халус
#россия #космос #общество #союз

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