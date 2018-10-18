Лавров: ИГ* обосновывается в Афганистане вплотную к союзникам РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об этом в интервью изданиям Paris Match, Figaro и RT France.

Политик сообщил, что российская сторона все чаще получает информацию о том, что США перевозят боевиков «Исламского государства»* в Афганистан и Ирак. Опасения Москвы связаны с данными аналитиков, которые уверены, что Афганистан может стать новым плацдармом для террористов.

Больше всего радикалов на севере государства, подчеркнул Лавров. Министр добавил, что Россия намерена изучить поступившую информацию.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в РФ.