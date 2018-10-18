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 Российские сенаторы обсудят повышение возраста для покупки охотничьего оружия

Российские сенаторы обсудят повышение возраста для покупки охотничьего оружия
Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

 Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике

Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике
8:48   18 Октября 2018
Россия

Лавров: ИГ* обосновывается в Афганистане вплотную к союзникам РФ

Лавров: ИГ* обосновывается в Афганистане вплотную к союзникам РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об этом в интервью изданиям Paris Match, Figaro и  RT France.

Политик сообщил, что российская сторона все чаще получает информацию о том, что США перевозят боевиков «Исламского государства»* в Афганистан и Ирак. Опасения Москвы связаны с данными аналитиков, которые уверены, что Афганистан может стать новым плацдармом для террористов.

Больше всего радикалов на севере государства, подчеркнул Лавров. Министр добавил, что Россия намерена изучить поступившую информацию.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #лавров #политика

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