После трагедии в Керчи в стационарах остаются 44 человека, сообщила РИА «Новости» министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, шесть человек были транспортированы в Симферополь еще вчера. Люди с легкими травмами размещены в больнице в Темрюке.

Также она сообщила агентству, что были переведены в Краснодар двое человек с легкими травмами, сейчас туда направляются шесть пострадавших.

Вчера студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 20 человек.