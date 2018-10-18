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Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в Керчи

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в Керчи

 Российские сенаторы обсудят повышение возраста для покупки охотничьего оружия

Российские сенаторы обсудят повышение возраста для покупки охотничьего оружия
Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

Подозреваемый в убийстве арабского журналиста умер в ДТП — СМИ

 Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике

Штат Калифорния приспустил флаги в память о погибшем на Украине летчике
8:05   18 Октября 2018
Россия

После трагедии в Керчи в стационарах остаются 44 человека

После трагедии в Керчи в стационарах остаются 44 человека

После трагедии в Керчи в стационарах остаются 44 человека, сообщила РИА «Новости» министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, шесть человек были транспортированы в Симферополь еще вчера. Люди с легкими травмами размещены в больнице в Темрюке.

Также она сообщила агентству, что были переведены в Краснодар двое человек с легкими травмами, сейчас туда направляются шесть пострадавших.

Вчера студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 20 человек.

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Автор: Олег Королев
#стрельба #керчь

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