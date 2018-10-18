На Ангаре разлилось нефтяное пятно длиной 400 метров

МЧС ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на реке Ангара, сообщает главк ведомства по Иркутской области.

Сообщение о нефтяном пятне на акватории реки в Усольском районе поступило днем накануне. Прибывшая в район улицы Бережки города Усолье-Сибирское оперативная группа выяснила, что масляное пятно с запахом нефтепродуктов растянулось вдоль берега на 400 метров.

После обследования места ЧП выяснилось, что источник возникновения пятна находится в реке напротив законсервированного водозабора. Масляная жидкость попала в реку из трубы в районе предприятия ООО «Руссоль».

По информации ведомства, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы жидкости в районах места происшествия для того, чтобы выяснить, какое вещество попало в реку. Качество воды сохраняется под постоянным контролем специалистов.

МЧС сообщает, что на текущий момент запланировано обследование береговой полосы и сбор остатков нефти.