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7:28   18 Октября 2018
Россия

На Ангаре разлилось нефтяное пятно длиной 400 метров

На Ангаре разлилось нефтяное пятно длиной 400 метров

МЧС ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на реке Ангара, сообщает главк ведомства по Иркутской области.

Сообщение о нефтяном пятне на акватории реки в Усольском районе поступило днем накануне. Прибывшая в район улицы Бережки города Усолье-Сибирское оперативная группа выяснила, что масляное пятно с запахом нефтепродуктов растянулось вдоль берега на 400 метров.

После обследования места ЧП выяснилось, что источник возникновения пятна находится в реке напротив законсервированного водозабора. Масляная жидкость попала в реку из трубы в районе предприятия ООО «Руссоль».

По информации ведомства, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы жидкости в районах места происшествия для того, чтобы выяснить, какое вещество попало в реку. Качество воды сохраняется под постоянным контролем специалистов.

МЧС сообщает, что на текущий момент запланировано обследование береговой полосы и сбор остатков нефти.

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Автор: Олег Королев
#иркутская область #ангара #нефтяное пятно

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