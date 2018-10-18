Сенатор рассказал об «отменном» вооружении Су-57

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев рассказал об истребителях пятого поколения Су-57.

В интервью «Российской газете» он заявил, что Су-57 обладает «отменным вооружением». По его словам, истребитель может применять крылатые ракеты, управляемые ракеты «воздух-поверхность», ракеты класса «воздух-воздух» различной дальности, обычное и высокоточное вооружение, включая корректируемые авиабомбы. Парламентарий отметил, что весь данный арсенал почти не заметен для радиолокаторов.

Также он сообщил, что благодаря установленной на истребителе 30-мм пушке 9-А1-4071К, которая способна отрабатывать боекомплект в любом боевом режиме, новейший истребитель будет эффективным средством неядерного сдерживания. Также самолет способен нести до 14 типов вооружений.

Сенатор подчеркнул, что сейчас не существует аналогов, превосходящих Су-57. По его словам, новейший истребитель классифицируют не просто как самолет пятого поколения, а поколения 5+, поскольку в него продолжается внедрение технологий, которые эксперты относят к инновациям шестого поколения.

Также Бондарев заявил, что Су-57 могут также превратить в беспилотники.