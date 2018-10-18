Washington Post опубликовала последнюю статью Хашогги

Washington Post опубликовала статью саудовского журналиста Джамаля Хашогги, работу над которой он закончил незадолго до своего исчезновения.

В своей статье журналист пишет, что в арабском мире наблюдается низкий уровень свободы СМИ, а также ужесточается государственное влияние на освещение новостей.

Хашогги отмечает, что многие арабские журналисты предпочитают молчать о многочисленных арестах коллег. По его словам, захват египетским правительством всего тиража газеты al-Masry al Youm не вызвал со стороны арабских журналистов никакой реакции.