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Washington Post опубликовала последнюю статью Хашогги

Washington Post опубликовала последнюю статью Хашогги

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6:41   18 Октября 2018
Весь мир

Washington Post опубликовала последнюю статью Хашогги

Washington Post опубликовала последнюю статью Хашогги

Washington Post опубликовала статью саудовского журналиста Джамаля Хашогги, работу над которой он закончил незадолго до своего исчезновения.

В своей статье журналист пишет, что в арабском мире наблюдается низкий уровень свободы СМИ, а также ужесточается государственное влияние на освещение новостей.

Хашогги отмечает, что многие арабские журналисты предпочитают молчать о многочисленных арестах коллег. По его словам, захват египетским правительством всего тиража газеты al-Masry al Youm не вызвал со стороны арабских журналистов никакой реакции.

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Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #washington post #хашогги #хашукджи

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