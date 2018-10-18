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6:11   18 Октября 2018
Россия

Летевший в Хабаровск самолет из-за тумана вернулся во Владивосток

Летевший в Хабаровск самолет из-за тумана вернулся во Владивосток

Совершавший рейс из Владивостока в Хабаровск самолет вынужденно вернулся в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба хабаровской воздушной гавани.

Рейс 5600 должен был в 9:10 по местному времени приземлиться в Хабаровске. Однако, из-за тумана и ограниченной видимости в аэропорту экипаж принял решение вернуться во Владивосток.

В аэропорту Уфы в понедельник благополучно сел самолет с неисправной системой гидравлического шасси, выполнявшей рейс из Англии.

Неделю назад три самолета, следовавшие в Пермь, направились на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбург.

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Автор: Олег Королев
#владивосток #самолет #хабаровск #туман

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