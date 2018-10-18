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5:50   18 Октября 2018
Россия

В числе жертв ЧП в Керчи 15 студентов и пять преподавателей

В числе жертв ЧП в Керчи 15 студентов и пять преподавателей

В числе жертв в результате стрельбы и взрыва в колледже есть пять работников учебного заведения, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева.

Ранее сообщалось, что тела всех 20 погибших были опознаны. Среди десяти пострадавших неопознанными остаются две девушки. 

Мельгазиев уточнил агентству, что среди погибших 15 студентов, из них шестеро несовершеннолетних и девять возрасте 20-21 год. Остальные пятеро погибших взрослых - работники техникума.

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Автор: Олег Королев
#стрельба #керчь #колледж

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