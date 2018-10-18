Памятник музыканту Дэвиду Боуи в Великобритании вновь осквернили
Британская полиция задержала мужчину, подозреваемого в повреждении памятника певцу Дэвиду Боуи.
По данным The Guardian, статую в городе Эйлсбери измазали синей краской. В акте вандализма подозревается 29-летний мужчина.
По информации издания, это не первый случай вандализма к памятнику музыканта. Так, в марте неизвестные изрисовали монумент и оставили рядом с ним надпись «Сначала накормите бездомных».
В июле экс-ударник группы, с которой когда-то играл Дэвид Боуи, нашел запись с его голосом в старой хлебной корзине.