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Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло

Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло

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4:48   18 Октября 2018
Россия

Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло

Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло

Число погибших при взрыве и стрельбе в керченском техникуме увеличилось до 20, сообщил РИА «Новости» замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

По его данным, количество жертв возросло на одного человека. На текущий момент опознаны все погибшие.

Мельгазиев также сообщил агентству, что из десяти пострадавших удалось опознать восемь человек. На данный момент осталось опознать двух девушек.

Также представитель городской администрации сообщил, что учебные заведения из-за ЧП не будут закрываться. Школы и детские сады будут работать под усиленной охраной.

По последним данным Минздрава РФ, после стрельбы в среду погибли 19 человек. Пострадали около 50.

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Автор: Олег Королев
#стрельба #керчь #колледж

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