Мы в соц.сетях:
Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло

Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло

 СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года

СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года
Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
Количество жертв урагана «Майкл» в США превысило 30 человек

Количество жертв урагана «Майкл» в США превысило 30 человек

 Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке

Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке
Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло

Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло

 СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года

СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года
Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
Количество жертв урагана «Майкл» в США превысило 30 человек

Количество жертв урагана «Майкл» в США превысило 30 человек

 Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке

Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке
4:33   18 Октября 2018
Весь мир

Количество жертв урагана «Майкл» в США превысило 30 человек

Количество жертв урагана «Майкл» в США превысило 30 человек

Число жертв урагана «Майкл» в США возросло до 33 человек, сообщает газета USA Today.

;

По данным местных властей, наибольшее число жертв зафиксировано в штате Флорида - 23. Шесть человек погибли в Виргинии, трое - в Северной Каролине и один в Джорджии. Более пятнадцати тысяч домов получили повреждения, 4,2 тысячи из них оказались разрушены.

Ураган «Майкл» обрушился на побережье Флориды на прошлой неделе. Скорость ветра достигала 250 километров в час, позже ураган ослаб до шторма. Ранее сообщалось о 29 жертвах.

По оценкам аналитиков, экономический ущерб от урагана может составлять около 30 миллиардов долларов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #флорида #ураган майкл

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...