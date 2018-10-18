Количество жертв урагана «Майкл» в США превысило 30 человек

Число жертв урагана «Майкл» в США возросло до 33 человек, сообщает газета USA Today.

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По данным местных властей, наибольшее число жертв зафиксировано в штате Флорида - 23. Шесть человек погибли в Виргинии, трое - в Северной Каролине и один в Джорджии. Более пятнадцати тысяч домов получили повреждения, 4,2 тысячи из них оказались разрушены.

Ураган «Майкл» обрушился на побережье Флориды на прошлой неделе. Скорость ветра достигала 250 километров в час, позже ураган ослаб до шторма. Ранее сообщалось о 29 жертвах.

По оценкам аналитиков, экономический ущерб от урагана может составлять около 30 миллиардов долларов.