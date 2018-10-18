СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года

Пуски легких ракет «Рокот-2» предлагается возобновить с 2021 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства рассказал, что пуски возобновятся, если в текущем году будет принято положительное решение.

Положительный денежный поток от реализации проекта оценивается до 2025 года в объеме около полумиллиарда рублей. Ежегодный доход от реализации проекта вырастет с двух миллиардов до 8,8 миллиарда к 2024-2025 году.

Инвестиции в проект при этом оцениваются в размере четырех миллиардов рублей.