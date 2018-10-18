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 СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года

СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года
Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

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4:05   18 Октября 2018
Россия

СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года

СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года

Пуски легких ракет «Рокот-2» предлагается возобновить с 2021 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства рассказал, что пуски возобновятся, если в текущем году будет принято положительное решение.

Положительный денежный поток от реализации проекта оценивается до 2025 года в объеме около полумиллиарда рублей. Ежегодный доход от реализации проекта вырастет с двух миллиардов до 8,8 миллиарда к 2024-2025 году.

Инвестиции в проект при этом оцениваются в размере четырех миллиардов рублей.

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Автор: Олег Королев
#ракеты #рокот-2

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