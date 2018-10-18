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 Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке

Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке
Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло

Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло

 СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года

СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года
Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
Количество жертв урагана «Майкл» в США превысило 30 человек

Количество жертв урагана «Майкл» в США превысило 30 человек

 Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке

Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке
3:47   18 Октября 2018
Весь мир

Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке

Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке

Россия находится «в выгодном положении» после инцидента с убийством Джамаля Хашогги, пишет турецкая газета Sabah.

Издание отмечает, что после угроз американского лидера Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии, Эр-Рияд резко отреагировал на угрозу, чем серьезно помог России.

Газета предполагает, что Саудовская Аравия может в качестве ответной меры повысить цены на нефть до 200 долларов и начать ее  продавать в юанях, сблизиться с Ираном, приостановить обмен разведданными, прекратить покупки американского оружия и предоставить военную базу России.

Издание считает, что инцидент с Хашогги показал слабость союза США и Саудовской Аравии.  Атмосфера недоверия между странами вынуждает Эр-Рияд искать альтернативы этим отношениям..Таким образом, Трамп, не стесняясь в выражениях, подталкивает союзников США к сотрудничеству с РФ и Китаем.

На фоне разлада между США и Саудовской Аравией, Россия в подходящий момент «запускает колесо дипломатии», усиляя свои позиции на Ближнем Востоке.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #турция #саудовская аравия #ближний восток

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