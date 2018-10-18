Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке

Россия находится «в выгодном положении» после инцидента с убийством Джамаля Хашогги, пишет турецкая газета Sabah.

Издание отмечает, что после угроз американского лидера Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии, Эр-Рияд резко отреагировал на угрозу, чем серьезно помог России.

Газета предполагает, что Саудовская Аравия может в качестве ответной меры повысить цены на нефть до 200 долларов и начать ее продавать в юанях, сблизиться с Ираном, приостановить обмен разведданными, прекратить покупки американского оружия и предоставить военную базу России.

Издание считает, что инцидент с Хашогги показал слабость союза США и Саудовской Аравии. Атмосфера недоверия между странами вынуждает Эр-Рияд искать альтернативы этим отношениям..Таким образом, Трамп, не стесняясь в выражениях, подталкивает союзников США к сотрудничеству с РФ и Китаем.

На фоне разлада между США и Саудовской Аравией, Россия в подходящий момент «запускает колесо дипломатии», усиляя свои позиции на Ближнем Востоке.