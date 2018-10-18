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Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

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3:25   18 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

На Украине местный телеканал NewsOne провел в прямом эфире опрос зрителей об их языковых предпочтениях.

Во время программы зрителей спросили о том, на каком языке им бы хотелось смотреть телепередачи.

В ходе прямого эфира в студию позвонили 30 250 человек. Только 40 процентов высказались за просмотр на украинском, остальные 60 высказались за русский и другие языки.

В ноябре 2016 год на Украине начал действовать закон «О телевидении и радиовещании». Согласно ему, с 8 ноября 2017 года доля программ на украинском должна составлять не менее 55 процентов.

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Автор: Олег Королев
#украина #русский язык #телевидение

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