Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

На Украине местный телеканал NewsOne провел в прямом эфире опрос зрителей об их языковых предпочтениях.

Во время программы зрителей спросили о том, на каком языке им бы хотелось смотреть телепередачи.

В ходе прямого эфира в студию позвонили 30 250 человек. Только 40 процентов высказались за просмотр на украинском, остальные 60 высказались за русский и другие языки.

В ноябре 2016 год на Украине начал действовать закон «О телевидении и радиовещании». Согласно ему, с 8 ноября 2017 года доля программ на украинском должна составлять не менее 55 процентов.