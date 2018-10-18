Мы в соц.сетях:
Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло

Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло

 СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года

СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года
Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
Количество жертв урагана «Майкл» в США превысило 30 человек

Количество жертв урагана «Майкл» в США превысило 30 человек

 Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке

Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке
Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло

Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло

 СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года

СМИ: Пуски ракет «Рокот-2» начнутся через три года
Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

Опрос на телевидении показал отношение украинцев к русскому языку

 Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
Количество жертв урагана «Майкл» в США превысило 30 человек

Количество жертв урагана «Майкл» в США превысило 30 человек

 Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке

Турецкая газета рассказала, как США уступают РФ позиции на Ближнем Востоке
3:00   18 Октября 2018
Весь мир

Премьер Британии после саммита ЕС по Brexit отказалась общаться с прессой

Премьер Британии после саммита ЕС по Brexit отказалась общаться с прессой

Британский премьер Тереза Мэй ушла с переговоров по Brexit в Брюсселе, не пообщавшись с журналистами. Об этом пишут РИА «Новости».

В среду в Брюсселе открылся Евросовет, первая часть которого была посвящена вопросам выхода Великобритании из ЕС. Перед началом встречи большинство выступавших лидеров сомневались, что договоренности будут достигнуты быстро.

Как отмечает агентство, перед началом переговоров она заявила журналистам, что возможно достичь договоренность об условиях отделения Великобритании от Евросоюза.

По завершению встречи, Мэй и ее переговорная команда по красной дорожке через парадный вход быстро покинула здание Совета ЕС. Делегация уехала на предоставленном кортеже.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#великобритания #brexit #тереза мэй

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...