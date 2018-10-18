Премьер Британии после саммита ЕС по Brexit отказалась общаться с прессой

Британский премьер Тереза Мэй ушла с переговоров по Brexit в Брюсселе, не пообщавшись с журналистами. Об этом пишут РИА «Новости».

В среду в Брюсселе открылся Евросовет, первая часть которого была посвящена вопросам выхода Великобритании из ЕС. Перед началом встречи большинство выступавших лидеров сомневались, что договоренности будут достигнуты быстро.

Как отмечает агентство, перед началом переговоров она заявила журналистам, что возможно достичь договоренность об условиях отделения Великобритании от Евросоюза.

По завершению встречи, Мэй и ее переговорная команда по красной дорожке через парадный вход быстро покинула здание Совета ЕС. Делегация уехала на предоставленном кортеже.